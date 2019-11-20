سفير كوريا الجنوبية في طهران : نعمل على توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع ايران

تصريحات السفير الكوري الجنوبي هذه، جاءت اليوم الاربعاء خلال اللقاء مع رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية – الكورية "اسد الله عباسي".

واكد جانغ هيان على الدور الكبير الذي تضطلع به مجموعات الصداقة البرلمانية لدى البلدين في سياق تحديد وازالة العقبات من مسار التعاون الاقتصادي الثنائي.

ودعا الدبلوماسي الكوري الجنوبي، الى تعزيز وتوطيد التعاون بين طهران وسول في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

واضاف : ينبغي ان لانسمح لاي دولة اخرى المساس بالعلاقات بين ايران وكوريا الجنوبية.

الى ذلك، نوه المسؤول البرلماني الايراني بخلفية الاواصر العريقة والقائمة على اسس الصداقة بين ايران والصين، قائلا : ان البلدين يتمتعان بطاقات كثيرة وفي مختلف المجالات؛ بما يستدعي توظيفها للنهوض بمستوى التبادل والتعاون بينهما.

واعرب عباسي في هذا اللقاء، عن عدم رضاه بمستوى العلاقات الاقتصادية بين البدلين؛ مؤكدا : ان الشعب الايراني ونواب مجلس الشورى الاسلامي يتوقعون من المسؤولين الكوريين بذل الجهود لازالة العقبات من مسار تطوير التعاون بين سول وطهران.

كما تطرق رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية – الكورية الى الحظر الامريكي الجائر ضد الجمهورية الاسلامية؛ واصفا اياه بانه امر مدان ويتعارض مع القوانين الدولية؛ بما يقتضي عدم السماح لاي دولة اخرى ان تمس بالعلاقات الودية والعريقة القائمة بين البلدين.

وفي الختام، نوّه عباس باستعداد مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية - الكورية للمساهمة في تسوية المشاكل وازالة العقبات الراهنة من مسار العلاقات الثنائية.

انتهى ** ح ع