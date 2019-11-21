فالح الفياض: يجب التفاعل مع مطالب المتظاهرين ولا نقبل بالقفز عليها وتجاوزها

وذكر مكتب الفياض في بيان له، انه أشار خلال مشاركته في أعمال منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط الذي تعقده الجامعة الاميركية في دهوك، إلى أن "مسؤولية القوى والكتل السياسية في الوقت الراهن تتمثل باحترام مطالب الجماهير والتفاعل معها تفاعلاً حقيقياً وليس القفز عليها وتجاوزها كما يحصل من حيل في بعض الأنظمة الحاكمة حيال الازمات".

وأضاف، ان "التجربة العراقية لم تترك بمعزل عن الآخرين وأن البلاد لم تترك لبناء تجربتها الخاصة بل هو في صلب اهتمام العالم لا سيما الدول المؤثرة في المنطقة".

وأكد الفياض على "أهمية تنفيذ مطالب المتظاهرين بمحاربة الفساد وعدالة التمثيل السياسي".

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