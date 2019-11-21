تحالف الفتح: جلسة البرلمان العراقي الثلاثاء أنجزت عمل معطل منذ 14 عاما

وذكر كريم في تصريح صحفي، ان "قانون الانتخابات سيتضمن جملة من التعديلات بعد الانتهاء من القراءة الثانية داخل مجلس النواب، وابرز التعديلات ستتضمن اعتماد الدوائر الانتخابية على صعيد المحافظات وليست الاقضية لضمان حقوق الأقليات".

وأضاف ان "البرلمان متوجه نحو اعتماد الدوائر الانتخابية للمحافظات واعتماد 100% للأصوات الأعلى التي تفرزها نتائج الانتخابات لتحقيق الأغلبية والكتلة الأكبر".

وأوضح، ان "جلسة أمس الثلاثاء أنجزت عمل معطل منذ 14 عاما عبر إقرار القوانين كقانون التقاعد واللجنة الاولمبية والنزاهة والكسب غير المشروع وإلغاء امتيازات المسؤولين".

يذكر أن مجلس النواب قد صوت، اول أمس الثلاثاء، خلال جلسته على إقرار قوانين التقاعد واللجنة الاولمبية والنزاهة والكسب غير المشروع وإلغاء امتيازات المسؤولين بالدولة العراقية.

انتهى ع ص