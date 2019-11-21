متحدث الحرس الثوري: العدو لجأ الى اثارة الشغب بعد فشل الحظر

وفي ملتقى اقيم في مدينة آستارا لاحياء ذكرى الشهداء قال العميد شريف، ان الشعب الايراني الواعي وبعد سماعه تصريحات سماحة قائد الثورة الاسلامية عزل صفوفه عن مثيري الشغب ما ادى الى افشال مخططات الاعداء الرامية الى الاخلال بالامن والنظام العام وجرى اعتقال رؤوس المحرضين على اثارة الشعب والفوضى في البلاد.

واضاف، ان اعداء الجمهورية الاسلامية والثورة الاسلامية ومن اجل التعويض عن هزائمهم وفشلهم، يحاولون منع تقدم البلاد.

وتابع: ان انصار النظام الملكي البائد والمنافقين (زمرة خلق الارهابية)، قاموا من خلال استخدام بعض الاشرار ومثيري الشغب، بالاخلال بأمن المجتمع والإضرار بالمال العام.

وأوضح ان القسم الاكبر من تمويل مثيري الشغب كان عبر انصار النظام الملكي البائد، مصرحا: ان انصار الملكية البائدة بصدد الانتقام من الشعب الايراني الابي الذي اسقط بوعيه وتواجده في الساحة نظام بهلوي الديكتاتوري.

وأردف: ان الاحداث التي حصلت في بعض مدن البلاد بذريعة ارتفاع اسعار البنزين، تمت السيطرة عليها فيما بين 24 الى 72 ساعة بجهود قوات الشرطة والقوات الامنية والقوات المسلحة، وjl اعتقال رؤوس الفتنة المحرضين على اعمال الشغب والفوضى.

انتهى ** 2342