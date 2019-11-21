اليونان تؤكد على تعزيز العلاقات مع ايران في القطاع الزراعي

واشار ويديس امس الاربعاء خلال استقباله السفير الايراني لدى اليونان احمد نادري الى العلاقات العريقة والتاريخية بين ايران واليونان وقال: نحن نرغب في تطوير العلاقات مع ايران مضيفا ان التعاون في مجال الزراعة يخدم مصالح الطرفين.

وتطرق وزير الزراعة اليوناني والسفير الايراني خلال هذا اللقاء الى فرص التعاون الزراعي بين البلدين بما فيها تبادل السلع والادوات والمنتجات الزراعية وكذلك التعاون في مجال التدريب والابحاث واقامة ورش عمل تعليمية وانجاز ابحاث مشتركة واستثمار الشركات اليونانية في مجال انتاج الاعشاب الطبية وزرع البذور والقطن والذرة اليونانية في ايران بصورة مشتركة.

كما بحث الجانبان بشان استخدام تجارب اليونان في مجال زراعة الزيتون والعنب والتعاون في مجال زراعة الزعفران وحسم الصيغة النهائية لمسودة اتفاقية حفظ الاعشاب والحجز العشبي من اجل التوقيع عليها.

واتخذ القرار في هذا اللقاء بان يتابع خبراء ايران واليونان تفاصيل التعاون بين البلدين خلال اجتماع مشترك.

انتهى**2018** 2344