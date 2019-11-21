بعيدي نجاد: خلايا الشغب المنظمة فشلت في إيران

وكتب حميد بعيد نجاد في تغريدة على تويتر اليوم الخميس: احراق مئات البنوك والمباني والمتاجر ومحطات الوقود وحتى سيارات الإسعاف ومراكز الطوارئ، وعلى نطاق أوسع، محاولة تفجير مصفاة عسلوية و تدمير نظام الهاتف الخلوي، لاتنفذ من قبل الناس ولا بدعم منهم.

واضاف : هذه الإجراءات تتم من قبل" خلايا منظمة لاعمال الشغب" والتي منيت بالفشل والهزيمة.

يذكر ان المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي في البلاد والذي يضم رؤساء السلطات الثلاث اصدر قرارا بتقنين وزيادة اسعار البنزين بدا تنفيذه فجر الجمعة 15 نوفمبر الجاري.

وجرت احتجاجات من قبل المواطنين في بعض المدن على هذا القرار استغلت من قبل مثيري الشغب والفوضى والمناهضين للثورة والجمهورية الاسلامية وعملاء الاجنبي الذين قاموا يومي السبت والاحد باعمال تخريب ضد مؤسسات ومراكز حكومية وتدمير ممتلكات عامة.

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