٢١‏/١١‏/٢٠١٩ ٢:٥٥ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83564071
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بعيدي نجاد: خلايا الشغب المنظمة فشلت في إيران

بعيدي نجاد: خلايا الشغب المنظمة فشلت في إيران

لندن/ 21 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - وصف سفير إيران لدى بريطانيا : المتسببين بأعمال الشغب الأخيرة بأنهم "خلايا منظمة لاعمال الشغب والتخريب " موضحا بان هؤلاء الافراد وبحجة الاعتراض على ارتفاع اسعار البنزين قاموا باعمال التخريب والتدمير مما تسببت في أضرار جسيمة للممتلكات العامة.

وكتب حميد بعيد نجاد في تغريدة على تويتر اليوم الخميس: احراق مئات البنوك والمباني والمتاجر ومحطات الوقود وحتى سيارات الإسعاف ومراكز الطوارئ، وعلى نطاق أوسع، محاولة تفجير مصفاة عسلوية و تدمير نظام الهاتف الخلوي، لاتنفذ من قبل الناس ولا بدعم منهم.

واضاف : هذه الإجراءات تتم من قبل" خلايا منظمة لاعمال الشغب" والتي منيت بالفشل والهزيمة.

يذكر ان المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي في البلاد والذي يضم رؤساء السلطات الثلاث اصدر قرارا بتقنين وزيادة اسعار البنزين بدا تنفيذه فجر الجمعة 15 نوفمبر الجاري.

وجرت احتجاجات من قبل المواطنين في بعض المدن على هذا القرار استغلت من قبل مثيري الشغب والفوضى والمناهضين للثورة والجمهورية الاسلامية وعملاء الاجنبي الذين قاموا يومي السبت والاحد باعمال تخريب ضد مؤسسات ومراكز حكومية وتدمير ممتلكات عامة.

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