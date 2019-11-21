٢١‏/١١‏/٢٠١٩ ٤:٠٥ م
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر: 83564117
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المدير العام لوكالة ارنا:

العلاقات بین ایران والیابان مبنية على التعاون الانساني

العلاقات بین ایران والیابان مبنية على التعاون الانساني

طهران/21تشرين الثاني/نوفمبر- قال المدير العام لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) ضياء هاشمي، ان العلاقات بين ايران واليابان، كانت ولازالت مبنية على التعاون الاقتصادي والثقافي والانساني والسياسي.

واعرب هاشمي خلال استقباله السفير الياباني في ايران "سايتو ميتسوغو"، عن امله بشان تعزيز العلاقات والتعاون الاعلامي بين البلدين مشيرا الى اللقاء الذي اجراه مع مدير ومساعد وكالة كيودو اليابانية الاسبوع الماضي على هامش مؤتمر وكالات انباء اسيا واوقيانيا (اوانا) والتوصل الى توافق لتطوير العلاقات الاعلامية بين الجانبين.

وقال ان هناك فرص كثيرة وطاقات واسعة لتطوير المجال الاعلامي بحيث ان وكالة ارنا ووسائل الاعلام اليابانية بامكانها التعاون الواسع مع بعضها البعض في مجال الاعلام.

واعلن عن استعداد وكالة ارنا لتعزيز التعاون الاعلامي مع وسائل الاعلام اليابانية العملاقة من اجل تبيين الحقائق الموجودة بشان الشعبين الايراني والياباني .

من جانبه اشار السفير الياباني في ايران، الى دور وسائل الاعلام في تعزيز التعاون الثنائي ومزيد من تعرف المجتمعات على بعضها البعض موكدا على توسيع التعاون الاعلامي بين وكالة ارنا ووسائل الاعلام اليابانية في هذا السياق.

انتهى ** 2018** 2344

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