العلاقات بین ایران والیابان مبنية على التعاون الانساني

واعرب هاشمي خلال استقباله السفير الياباني في ايران "سايتو ميتسوغو"، عن امله بشان تعزيز العلاقات والتعاون الاعلامي بين البلدين مشيرا الى اللقاء الذي اجراه مع مدير ومساعد وكالة كيودو اليابانية الاسبوع الماضي على هامش مؤتمر وكالات انباء اسيا واوقيانيا (اوانا) والتوصل الى توافق لتطوير العلاقات الاعلامية بين الجانبين.

وقال ان هناك فرص كثيرة وطاقات واسعة لتطوير المجال الاعلامي بحيث ان وكالة ارنا ووسائل الاعلام اليابانية بامكانها التعاون الواسع مع بعضها البعض في مجال الاعلام.

واعلن عن استعداد وكالة ارنا لتعزيز التعاون الاعلامي مع وسائل الاعلام اليابانية العملاقة من اجل تبيين الحقائق الموجودة بشان الشعبين الايراني والياباني .

من جانبه اشار السفير الياباني في ايران، الى دور وسائل الاعلام في تعزيز التعاون الثنائي ومزيد من تعرف المجتمعات على بعضها البعض موكدا على توسيع التعاون الاعلامي بين وكالة ارنا ووسائل الاعلام اليابانية في هذا السياق.

انتهى ** 2018** 2344