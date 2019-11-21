من حقنا حماية المراكز المهمة والحيوية في البلاد

واضاف عباس موسوي في تصريح له اليوم الخميس: أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أبلغت على الفور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالأمر، كما أعددنا الوثائق وارسلناها لهم ونحن الآن في انتظار رد الوكالة ونأمل أن يكون لدى الوكالة رد مقنع.

وقال: من الضروري لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الامتثال لقوانين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورعاية الضوابط حول مراكزنا الحساسة، لأنه من حقنا حماية مواقعنا الحيوية.

وصرح المتحدث باسم الخارجية : إذا اضطررنا سنمنع بعض مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي سمحنا لهم بالدخول الى أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنشآتنا، إذا رأينا أن هناك شيئا ما يتعارض مع القانون واللوائح والاتفاقيات، فنحن بالطبع حساسون بهذا الشان وسنمنعهم من الدخول الى هذه المنشآت.

انتهى** 2344