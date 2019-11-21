٢١‏/١١‏/٢٠١٩ ٥:٤٧ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83564207
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المتحدث باسم الخارجية:

على أوروبا أن توضح نكث وعودها للشعب الإيراني بدلا من الدفاع عن الاشرار

على أوروبا أن توضح نكث وعودها للشعب الإيراني بدلا من الدفاع عن الاشرار

طهران/ 21 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: على أوروبا أن توضح نكث وعودها للشعب الإيراني بدلا من اطلاق التصريحات التدخلية والدفاع عن الاشرار.

ووصف عباس موسوي في تصريح له اليوم الخميس، التصريحات الأخيرة للمسؤولين الأوروبيين، وخاصة المتحدثة باسم مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بأنها تدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية.

ونصح موسوي الدول الأوروبية أولا بمعالجة مشاكلها الداخلية والسعي لعلاج السخط الواسع النطاق الذي يشتد عبر أوروبا كل أسبوع، مما أدى إلى وقوع إصابات واعتقالات واسعة النطاق.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بأن الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لإيران هو أن توضح أوروبا عدم التزامها وفشلها في الامتثال للاتفاق النووي، والاذعان للغطرسة الامريكية في العقوبات والإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني، وليس التصريحات المتطفلة ودموع التماسيح التي تذرفها للدفاع عن الاشرار والمدمرين للممتلكات العامة وحتى الخاصة في إيران!

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