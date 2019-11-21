٢١‏/١١‏/٢٠١٩ ٧:٢٠ م
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر: 83564241
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روسيا: تصريحات بومبيو حول دعم الشعب الايراني "منافقة"

روسيا: تصريحات بومبيو حول دعم الشعب الايراني "منافقة"

موسكو/21تشرين الثاني/ نوفمبر- اكدت الخارجية الروسية اليوم الخميس أن تصريحات بومبيو حول دعم الشعب الايراني "منافقة" حيث تبذل الولايات المتحدة كل ما في وسعها حتى يعاني شعب الجمهورية الإسلامية.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "إن موسكو تتابع الوضع في إيران، وتصريحات وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو حول "دعم" الشعب الإيراني أمر محير".

وأضافت "نحن نتابع تطور الوضع، ونحن نفهم أن الوضع ليس بسيطًا مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الدولي، ونرى عدد اللاعبين الخارجيين الذين يحاولون التأثير على تطور الوضع الداخلي في إيران، ووجهنا الانتباه أيضًا إلى البيان الذي تم الإدلاء به من قبل السيد بومبيو بكلمات الدعم للشعب الإيراني، لقد تسبب هذا في حيرة لنا" حسبما افادت وكالة سبوتنيك.

انتهى**2018

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