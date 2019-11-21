روسيا: تصريحات بومبيو حول دعم الشعب الايراني "منافقة"

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "إن موسكو تتابع الوضع في إيران، وتصريحات وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو حول "دعم" الشعب الإيراني أمر محير".

وأضافت "نحن نتابع تطور الوضع، ونحن نفهم أن الوضع ليس بسيطًا مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الدولي، ونرى عدد اللاعبين الخارجيين الذين يحاولون التأثير على تطور الوضع الداخلي في إيران، ووجهنا الانتباه أيضًا إلى البيان الذي تم الإدلاء به من قبل السيد بومبيو بكلمات الدعم للشعب الإيراني، لقد تسبب هذا في حيرة لنا" حسبما افادت وكالة سبوتنيك.

انتهى**2018