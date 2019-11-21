٢١‏/١١‏/٢٠١٩ ٦:٥٥ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83564242
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المدير العام المؤقت لوكالة الطاقة الذرية: لدينا تعاون نشط مع إيران

المدير العام المؤقت لوكالة الطاقة الذرية: لدينا تعاون نشط مع إيران

لندن/ 21 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا – صرح المدير العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن الوكالة لديها تعاونا نشطا وإيجابيا مع إيران لمراقبة أنشطتها النووية والتحقق منها.

جاءت تصريحات كرنل فروتا اليوم الخميس بعد اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا وفي مؤتمر صحفي.

وقال المدير العام المؤقت للوكالة حول تعقب جزيئات اليورانيوم الطبيعي ذات المنشأ البشري في مكان غير معلوم، إن خبراء الوكالة سيسافرون إلى إيران الأسبوع المقبل للتشاور مع السلطات الإيرانية.

وذكر أن الوكالة ستستمر في المراقبة والتحقق من اتفاقات الضمانات الإيرانية والتقيد بالبروتوكول الإضافي، وقال : أن قيود الإنترنت في الأيام القليلة الماضية لم تؤثر على أنشطة الوكالة في إيران.

وحث فروتا إيران على الامتثال لالتزاماتها النووية وفقا للاتفاق النووي، وبشان بدء التخصيب في منشآة فوردو، قال أنه أبلغ مجلس المحافظين عن بدء عملية التخصيب في منشأة فوردو، لكنه صرح بأن عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يرتبط بالحكم على مستقبل الاتفاق النووي .

وأضاف أنه قدم حتى الآن تقارير عن خطوات إيران لتقليص التزاماتها في إطار الاتفاق النووي والحقائق التي يجب على مجلس المحافظين والأطراف في الاتفاق أن يكونوا على دراية بها، وصرح المدير العام للوكالة بأنه يمتنع عن ابداء الرأي حول التكهنات بشان مستقبل الاتفاق النووي، وسيواصل العمل بمسؤوليات الوكالة في المراقبة والتحقق من نشاطات ايران في اطار الاتفاق.

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