مساعد الخارجية الايرانية: العالم لم يعد احادي القطب

وقال سجادبور الذي يزور موسكو منذ يوم امس الاربعاء للمشاركة في مؤتمر "العولمة في آسيا المعاصرة"، في تصريح ادلى به لمراسلي "ارنا" والاذاعة والتلفزيون، ان العالم لم يعد احادي القطب بل ظهر العديد من الاقطاب والقوى الفاعلة وان الظروف الدولية لم تعد كما كانت عليه في الماضي.

واضاف رئيس مركز الدراسات السياسية والدولية، ان الدول الكبيرة مثل روسيا وايران والهند والصين يمكنها ان تلعب دورا اساسيا في مسيرة التغيير والتطور وخفض الاضرار المتعلقة بالعولمة واستثمار الفرص التي توفرها العولمة.

وتابع قائلا، ان العولمة وفرت تركيبا من الفرص والتحديات لجميع الدول الاسيوية وان العصر الحاضر هو عصر اسيا التي بامكانها ان تؤدي دورا اساسيا في ضوء التغير الحاصل في مصادر القدرة والثروة.

واعتبر اننا الان في مرحلة معقدة من الاقتصاد العالمي واضاف، لقد تم التذكير في المؤتمر بان العولمة التي وفرت فرصة ايجاد العلاقات الاقتصادية تلحق الاذى بالاخرين من قبل بعض اللاعبين خاصة عبر استغلال المؤسسات المالية الدولية.

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