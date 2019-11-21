٢١‏/١١‏/٢٠١٩ ١٠:٠٨ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83564327
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دبلوماسي ايراني: لتتحمل اوروبا كلفة الحفاظ على الاتفاق النووي

دبلوماسي ايراني: لتتحمل اوروبا كلفة الحفاظ على الاتفاق النووي

لندن / 21 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- دعا سفير ومندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، اوروبا لتتحمل كلفة الحفاظ على اهم انجاز دبلوماسي وهو الاتفاق النووي.

جاء ذلك في حديث للسفير غريب ابادي خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس استعرض خلاله مواقف ايران الأخيرة حول الاتفاق النووي والتطورات ذات الصلة، وقال انه على اوروبا ان تتحمل كلفة الحفاظ على اهم انجاز دبلوماسي.

وأكد أن السبيل الوحيد للحفاظ على الاتفاق النووي هو وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها، والتركيز على الدور الهدام لاميركا باعتبارها السبب الاساس للوضع الحالي، بدلاً من انتقاد إيران.

كما اعتبر المزاعم بوجود مخاطر الانتشار النووي جراء استئناف الأنشطة النووية الإيرانية بانها عديمة الاساس ، مضيفًا أن إثارة هذه القضايا لن توقف ممارسة إيران لحقوقها وفق برنامجها الوطني.

وقال السفير الأيراني إن دعوات اميركا للتفاوض كانت استعراضا سياسيا للتهرب من مسؤولياتها في الالتزم بتعهداتها الدولية، مؤكدا أن الأسلحة النووية ليس لها اي مكان في سياسات ايران وعقيدتها الدفاعية والامنية.

يتبع ** 2342

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