مساعدة روحاني: مثيرو الشغب ليسوا من الشعب

وكتبت ابتكار في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الخميس: ان الحشود المليونية التي خرجت في مدن شيراز واصفهان وقم وياسج والكثير من مدن البلاد الاخرى (تنديدا بالاعمال الفوضوية والتخريبية لمثيري الشغب) هم ابناء الشعب الايراني.

واضافت: نعم، المحتجون والمنتقدون هم من الشعب ايضا وعلينا ان نكون متعاطفين ومتعاضدين مع كلا المجموعتين الا ان مثيري الشغب ودعاة التدمير ليسوا من الشعب.

واكدت ابتكار: ان سراق الامن والايمان ليسوا من الشعب.

يذكر انه اثر القرار الصادر عن المجلس العالى للتنسيق الاقتصادي في البلاد القاضي بتقنين ورفع اسعار البنزين والذي دخل حيز التنفيذ فجر الجمعة الماضية، نظم مواطنون تجمعات احتجاجية في بعض مدن البلاد الا ان المناهضين للثورة والجمهورية الاسلامية المدربين على اعمال الشغب قد استغلوا الظروف الحاصلة وقاموا باعمال شغب وفوضى وتخريب للممتلكات العامة والاعتداء على المؤسسات الحكومية والحوزات العلمية والبنوك.

انتهى ** 2342