مستشار روحاني يعلّق على احداث الشغب الاخيرة في البلاد

وكتب آشنا في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الخميس: ان المناهضين للثورة تصوروا ان عمليات "الشعلة الابدية 2" قد انطلقت الا انهم ادركوا الان جيدا بان عمليات "مرصاد 2" قد انطلقت في الواقع.

يشار الى ان زمرة "خلق" الارهابية التي كانت تتعاون مع نظام صدام خلال فترة الحرب المفروضة (1980-1988)، شنت فور انتهاء الحرب هجوما بدعم عسكري من ذلك النظام بعنوان ما يسمى بـ "الشعلة الابدية" وتوغلت في هجومها حتى وصلت الى منطقة حسن اباد قرب مدينة كرمانشاه (غرب ايران) حيث تم التصدي لها وتدميرها وسميت هذه العمليات بعمليات "مرصاد".

وكتب مستشار الرئيس روحاني في احدى مواقع التواصل الاجتماعي ايضا: انه يمكن توجيه النقد لكيفية ووقت تنفيذ واسلوب توزيع الدعم الحكومي. من الممكن بل لا بد من الدفاع عن حق الاحتجاج السلمي وحرية المعلومات وكرامة المواطنين ، ولكن لا بد من التصدي لعمليات النهب والقتل وفبركة عمليات القتل وتدمير البنية التحتية واستخدام السلاح وقطع الطرق.

يذكر انه اثر القرار الصادر عن المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي في البلاد القاضي بتقنين ورفع اسعار البنزين والذي دخل حيز التنفيذ فجر الجمعة الماضية، نظم مواطنون تجمعات احتجاجية في بعض مدن البلاد الا ان المناهضين للثورة والجمهورية الاسلامية المدربين على اعمال الشغب قد استغلوا الظروف الحاصلة وقاموا باعمال شغب وفوضى وتخريب للممتلكات العامة والاعتداء على المؤسسات الحكومية والحوزات العلمية والبنوك.

وعلى اثر ذلك خرجت في مختلف المدن مسيرات جماهيرية حاشدة تنديدا باعمال الفتنة والشغب والفوضى ودعما للثورة الاسلامية والجمهورية الاسلامية بقيادة الامام الخامنئي.

انتهى ** 2342