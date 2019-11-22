خطيب جمعة طهران: اميركا والسعودية في مقدمة المحرضين على اثارة الشغب في ايران

وفي خطبة صلاة الجمعة لهذا الاسبوع قال آية الله خاتمي، انه لا احد يعارض الاحتجاجات ولم يتعرض احد للمحتجين ولكن من الواضح وضوح الشمس ان الاشرار ركبوا موجة الاحتجاجات، واهدروا حق الشعب وسلبوا امنه والحقوا بحقه اضرارا هائلة.

واشار خطيب صلاة الجمعة الى ان مثيري الشغب والفوضى هاجموا مساجد وحوزات علمية واحرقوا المصاحف ومكتبة تضم 13 الف كتاب فضلا عن المتاجر والمراكز الصحية وسيارات الاسعاف والبنوك انتقاما من الشعب الصامد دفاعا عن الثورة.

ولفت الى ان اميركا هي راس الشر في هذه الاحداث واضاف، للاسف ان فرنسا والمانيا واكبتنا اعمال الشغب هذه.

واشار الى ان عبارة "دعم الشعب" من قبل القوى الاجنبية المحرضة يعني دعم القتلة واللصوص وناهبي اموال الشعب والمجرمين واضاف، ان النظام السعودي الظلامي، خونة الحرمين الشرفين، قدموا الدعم المالي ووضعوا وسائل اعلامهم تحت تصرف مثيري الشغب وقالوا اننا قمنا بجر الفوضى الى الداخل (الايراني).

وخاطب آية الله خاتمي الشعب السعودي قائلا، الى متى تريدون ان تكونوا اذلاء وان يهيمن عليهم عملاء اميركا واسرائيل قرنا من الزمن. ثوروا عليهم واطيحوا بحكمهم.

ولفت خطيب صلاة الجمعة الى ان المنافقين (زمرة خلق الارهابية) كانوا احد ايادي احداث الشغب الاخيرة وقال، ان المنافقين الدناة القتلة الذي اغتالوا 17 الفا من ابناء الشعب (في الاعوام الاولى لانتصار الثورة الاسلامية) والذين هم بمثابة دواعش البلاد قد دخلوا الى الساحة مع العناصر الذليلة والمنحطة جدا وهم مؤيدو النظام الملكي البائد المكروهين من قبل الشعب الى ابعد حدود الكراهية ولا مكان لهم في صفوفه.

يتبع ** 2342