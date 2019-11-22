استخدام منظومة الدفاع الجوي الايرانية "15 خرداد" عملانيا للمرة الاولى

وافادت العلاقات العامة للجيش الايراني في تقرير اليوم الجمعة ان منظومة الدفاع الجوي الوطنية الايرانية "15 خرداد" لقوات الدفاع الجوي التابعة للجيش تم استخدامها في المرحلة النهائية للمناورات المشتركة للدفاع الجوي "المدافعون عن سماء الولاية 98"، للمرة الاولى في ظروف تحاكي ظروف القتال الحقيقية ضد الاهداف المعادية في المنطقة العامة للمناورات في سمنان شمال شرق ايران.

يذكر ان منظومة الدفاع الجوي "15 خرداد" قادرة على تحديد وتعقب 6 اهداف واستهدافها وتدميرها بالتزامن معا.

ومن الميزات الاخرى لهذه المنظومة هي سرعة اعدادها التي تستغرق اقل من 5 دقائق لتكون جاهزة للدخول في العمليات.

وتحظى هذه المنظومة التي تستخدم صاروخ "صياد 3" بالقدرة على مواجهة الاسلحة الاستراتيجية المعادية كالطائرات المقاتلة وقاذفات القنابل الشبح والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز وانواع الطائرات المسيرة ، وهي مجهزة برادار مرحلي مع امكانية الاشتباك المتزامن مع عدة اهداف وذات منصات اطلاق مستقلة.

يذكر ان المناورات المشتركة للدفاع الجوي "المدافعون عن سماء الولاية 98" بدات امس الخميس واختتمت اليوم الجمعة وجرت على مساحة 416 الف كيلومتر مربع في المنطقة العامة لمحافظة سمنان شمال شرق ايران.

وتم في هذه المناورات استخدام مختلف انواع المنظومات الصاروخية وطنية الصنع وذات الارتفاع الواطئ والمتوسط والعالي للتصدي لمختلف انواع التهديدات الجوية المعادية.

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