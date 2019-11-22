تدمير صواريخ كروز وطائرات مسيرة بواسطة منظومة "مرصاد" الصاروخية

ويعد کشف ورصد الطائرات المسيرة المعادية في المنطقة العامة للمناورات والاشتباك معها وتدميرها بواسطة منظومة مرصاد وطنية الصنع والمتنقلة التابعة لقوة الدفاع الجوي للجيش من الأنشطة الأخرى في هذه المرحلة من المناورات المشتركة للدفاع الجوي في مناورات المدافعون عن سماء الولاية 98.

وتعتبر منظومة مرصاد المتنقلة احدى المنظومات وطنية الصنع لقوة الدفاع الجوي بالجيش الايراني، ولديها القدرة على التحرك السريع بهدف عدم الكشف عن موقعها.

يذكر ان المناورات المشتركة للدفاع الجوي "المدافعون عن سماء الولاية 98" بدات امس الخميس واختتمت اليوم الجمعة وجرت على مساحة 416 الف كيلومتر مربع في المنطقة العامة لمحافظة سمنان شمال شرق ايران.

وتم في هذه المناورات استخدام مختلف انواع المنظومات الصاروخية وطنية الصنع وذات الارتفاع الواطئ والمتوسط والعالي للتصدي لمختلف انواع التهديدات الجوية المعادية.

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