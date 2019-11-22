قائد الدفاع الجوي الايراني: سنجعل الاعداء يندمون لو ارتكبوا اي عدوان

وقال العميد صباحي فرد في تصريحه اليوم الجمعة على هامش المناورات المشتركة للدفاع الجوي "المدافعون عن سماء الولاية 98": لو تصور الاعداء انه بامكانهم العدوان، فسنجعلهم يندمون في ساحة المعركة.

واضاف: ان الاعداء يدركون ايضا ان اختراق اجواء الجمهورية الاسلامية الايرانية هو بارادتهم ولكن من المؤكد ان خروجهم لن يكون كذلك.

واوضح قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش انه تمت معالجة اهداف صعبة في هذه المناورات، مضيفا: لقد حققنا حتى الآن جميع الاهداف المرسومة في هذه المناورات، واستطعنا باقتدار تدمير كل هدف دخل سماء المنطقة، ولم نسمح بعودته.

انتهى ** 2342