٢٢‏/١١‏/٢٠١٩ ٥:٢٩ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83564735
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قائد الدفاع الجوي الايراني: سنجعل الاعداء يندمون لو ارتكبوا اي عدوان

قائد الدفاع الجوي الايراني: سنجعل الاعداء يندمون لو ارتكبوا اي عدوان

طهران / 22 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- أكد قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش الايراني العميد "علي رضا صباحي فرد" ، ان القوات المسلحة الايرانية ستجعل الاعداء يندمون لو حاولوا الاعتداء على سيادة الجمهورية الاسلامية.

وقال العميد صباحي فرد في تصريحه اليوم الجمعة على هامش المناورات المشتركة للدفاع الجوي "المدافعون عن سماء الولاية 98": لو تصور الاعداء انه بامكانهم العدوان، فسنجعلهم يندمون في ساحة المعركة.

واضاف: ان الاعداء يدركون ايضا ان اختراق اجواء الجمهورية الاسلامية الايرانية هو بارادتهم ولكن من المؤكد ان خروجهم لن يكون كذلك.

واوضح قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش انه تمت معالجة اهداف صعبة في هذه المناورات، مضيفا: لقد حققنا حتى الآن جميع الاهداف المرسومة في هذه المناورات، واستطعنا باقتدار تدمير كل هدف دخل سماء المنطقة، ولم نسمح بعودته.

انتهى ** 2342

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