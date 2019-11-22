اللواء رشيد: لتتصرف اميركا بمسؤولية تجاه الحفاظ على اوراح جنودها

وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الجمعة على هامش المناورات المشتركة للدفاع الجوي الايراني "المدافعون عن سماء الولاية 98" قال اللواء رشيد: بفضل الله تعالى فان قواتنا المسلحة المكونة من جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية وحرس القورة الاسلامية باستخدام كل أدوات القدرة المتاحة، ومن خلال الاحاطة الاستخبارية ورصد اجراءات العدو، لا تقوم بتقييم التهديدات بشكل دائم فحسب، بل مستعدة تماما للتصدي لأي تهديد على الصعيدين الدفاعي والهجومي.

واضاف: يتم إعداد القوات المسلحة ، بما في ذلك القوات البرية والبحرية للجيش والحرس الثوري، والقوة الجوية وقوة الدفاع الجوي والقوة الجوفضائية والصاروخية للحرس الثوري في إطار مصالح وأهداف الشعب الايراني يوما بعد يوم، وهي تعمل باقتدار تام بشكل منظم ومضطرد للدفاع عن الوطن ضد أي اجراءات استفزازية أو تدخلية.

واشار قائد مقر "خاتم الانبياء (ص) المركزي" الى اقامة المناورات المشتركة للدفاع الجوي "المدافعون عن سماء الولاية 98" وقال: في الأسابيع الثلاثة الماضية ، أجرينا مناورات ضخمة للدفاع الجوي في وسط إيران وعلى مساحة تزيد على 400 ألف كيلومتر مربع، وقامت بتخطيط وتنفيذ هذه المناورات قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش والحرس الثوري وجميع الامكانيات الموجودة في البلاد التي بالامكان استخدامها في هذا المجال تحت قيادة مقر "خاتم الانبياء (ص)" للدفاع الجوي.

وأكد اللواء رشيد ان الجمهورية الاسلامية الايراني لم ولن تسعى الى الحرب، لكنها ستدافع بحزم عن مصالح الشعب الايراني والبلاد في مواجهة أي تهديد، مردفا القول: انني بصفتي قائد مقر "خاتم الانبياء (ص) المركزي" اوجه من منطقة مناورات الدفاع الجوي تحذيرا الى اعداء الشعب الايراني لاسيما الاميركيين، بان على الحكومة الاميركية ان تتصرف بمسؤولية تجاه الحفاظ على ارواح جنودها من خلال عدم ارتكاب اي سلوك خاطئ في المنطقة وخاصة منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز.

واختتم قائد مقر "خاتم الانبياء (ص) المركزي" قائلا: ان اطلاق التصريحات وتوجيه الرسائل لا يكفي لمنع نشوب الحرب، بل يتطلب اتخاذ إجراء مناسب وسلوك مناسب.

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