انتهاء مناورات الدفاع الجوي الايراني بنجاح

وفي هذه المناورات التي انطلقت امس الخميس وجرت على مساحة 416 الف كيلومتر مربع في المنطقة العامة بمحافظة سمنان شمال شرق ايران، تم انجاز طلعات جوية استخبارية واستطلاعية بطيارين ومن دون طيارين في المنطقة العامة للعمليات وتنفيذ هجوم طائرات مقاتلة في منطقة العمليات والقيام باجراءات تكتيكية ودفاعية ارض -جوية ضد الطائرات المهاجمة ، بتوجيه من الشبكة الشاملة للدفاع الجوي في البلاد.

ومن العمليات التي جرت في هذه المناورات تدمير الاهداف الجوية المعادية مثل الطائرات من دون طيار (مسيرة) وصواريخ كروز بواسطة منظومات الدفاع الجوي الصاروخي وطنية الصنع ومنها "تلاش" و"مرصاد" و"15 خرداد".

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