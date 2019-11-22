قائد عسكري ايراني: قدراتنا الصاروخية قادرة على دك مقرات داعش

وقال العميد عراقي في تصريح له اليوم الجمعة خلال مناورات "اقتدار التعبويين" في محافظة يزد (وسط) ان قدرات ايران الصاروخية مميزة اذ بامكانها الوصول الى الاراضي السورية ودك مقرات تنظيمي داعش والنصرة فيها.

واضاف، ان التكفيريين ياتون الى الساحة احيانا باحزمة ناسفة من شمال غرب او جنوب شرق البلاد للقيام باعمال تخريبية الا ان يقظة التعبويين تجهض مخططاتهم المقيتة.

وقال العميد عراقي، ان الصهاينة الغاصبين قد مدوا اليوم جدرانا اسمنتية حول انفسهم ويعلمون جيدا بانهم لو ارتكبوا اي خطأ فان حزب الله لهم بالمرصاد لدحرهم باقتدار.

انتهى ** 2342