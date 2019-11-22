القضاء الايراني يتوعد مثيري الشغب والفوضى في البلاد بعقوبات صارمة

وفي حديثه اليوم الجمعة بمناسبة يوم التعبئة الطلابية، قال حجة الاسلام رئيسي: ان الذين استغلوا هواجس ومطالب الشعب واثاروا الشغب والفوضى في اوساط المجتمع وروعوا النساء والاطفال وتعدوا على المال العام، ليعلموا هم وسادتهم ان عقوبات صارمة ستكون في انتظارهم.

واضاف، ان امن البلاد يعتبر أهم قضية بالنسبة لنا، ومهما كانت الظروف سوف لن نسمح بأدنى عبث بالامن.

واعرب عن اعتقاده بانه كان هنالك قصور في التمهيد لاطلاع المواطنين على ضرورة تعديل اسعار البنزين وفقا لما هو مصرح به في القانون وتاخر تنفيذه عدة اعوام واضاف، انه وفيما يتعلق بالمشاريع الكبرى والاعمال العظيمة كلما تحدثنا الى المواطنين حققنا نجاحات كبرى.

وقال، كانت هنالك مشاكل وعقبات ولكن لو تم اطلاع وتبيين الموضوع للمواطنين والنخب لكان الوضع مختلفا بالتاكيد.

انتهى ** 2342