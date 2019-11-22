٢٢‏/١١‏/٢٠١٩ ٨:١٥ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83564807
٠ Persons

سمات

القضاء الايراني يتوعد مثيري الشغب والفوضى في البلاد بعقوبات صارمة

القضاء الايراني يتوعد مثيري الشغب والفوضى في البلاد بعقوبات صارمة

طهران / 22 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- توعد رئيس السلطة القضائية الايرانية حجة الاسلام ابراهيم رئيسي، مثيري الشغب والفوضى في البلاد بان عقوبات صارمة تنتظرهم.

وفي حديثه اليوم الجمعة بمناسبة يوم التعبئة الطلابية، قال حجة الاسلام رئيسي: ان الذين استغلوا هواجس ومطالب الشعب واثاروا الشغب والفوضى في اوساط المجتمع وروعوا النساء والاطفال وتعدوا على المال العام، ليعلموا هم وسادتهم ان عقوبات صارمة ستكون في انتظارهم.

واضاف، ان امن البلاد يعتبر أهم قضية بالنسبة لنا، ومهما كانت الظروف سوف لن نسمح بأدنى عبث بالامن.

واعرب عن اعتقاده بانه كان هنالك قصور في التمهيد لاطلاع المواطنين على ضرورة تعديل اسعار البنزين وفقا لما هو مصرح به في القانون وتاخر تنفيذه عدة اعوام واضاف، انه وفيما يتعلق بالمشاريع الكبرى والاعمال العظيمة كلما تحدثنا الى المواطنين حققنا نجاحات كبرى.

وقال، كانت هنالك مشاكل وعقبات ولكن لو تم اطلاع وتبيين الموضوع للمواطنين والنخب لكان الوضع مختلفا بالتاكيد.  

انتهى ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
1 + 17 =