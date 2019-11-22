قائد عسكري: الوحدات المشاركة في مناورات الدفاع الجوي قدمت اداء جيدا جدا

واشار العميد قادر رحيم زادة، الى ان هذه المناورات جرت بشكل ناجح تماما بجهود جميع الوحدات المشاركة، وقال: اننا كنا قد خططنا لمشاركة قوات من القوة الجوية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية في دور قوات معادية في منطقة المناورات، وتمكنت مختلف المنظومات الرادارية والصاروخية المنتشرة في منطقة المناورات، من خلال جاهزيتها من كشف الاهداف التي دخلت المنطقة وتدميرها في الوقت المناسب.

واضاف: ان جميع المنظومات المشاركة اشرف على توجيهها ضباط متخصصون ومتمرسون ، كما قامت وحدات التقييم واغلبها من الشباب، بتقييم أداء هذه المنظومات والعاملين عليها.

وأضاف العميد رحيم زادة: انه للمرة الاولى بعد تشكيل قوة الدفاع الجوي، نشرنا مركزا لعمليات الدفاع الجوي التابع لمقر خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي في منطقة المناورات، وقد تم تقييم أداء هذه المراكز ايضا.

واوضح بان التقييمات الاولية لهذه المناورات جيدة للغاية، وقال، انه في التقييمات الاولية حصلت الوحدات المشاركة على درجات عالية وجيدة جدا، وقدمت أداء جيدا للغاية، والتفاصيل عن الاداء قيد الدراسة واستخلاص النتائج.

يذكر ان المناورات المشتركة للدفاع الجوي "المدافعون عن سماء الولاية 98" بدات امس الخميس واختتمت اليوم الجمعة وجرت على مساحة 416 الف كيلومتر مربع في المنطقة العامة لمحافظة سمنان شمال شرق ايران.

وتم في هذه المناورات استخدام مختلف انواع المنظومات الصاروخية وطنية الصنع وذات الارتفاع الواطئ والمتوسط والعالي للتصدي لمختلف انواع التهديدات الجوية المعادية.

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