السفارة الايرانية في لندن ترفع شكوى ضد القنوات الفارسية المناهضة

وفي تغريدة له في صفحته على تويتر، كتب بعيدي نجاد: بعثت سفارتنا في لندن رسالة رسمية الى المؤسسة المشرفة على القنوات المرئية في بريطانيا (اوفكام) رفعت فيها شكوى ضد القنوات الفارسية المناهضة كقنوات؛ "بي بي سي الفارسية" و"ايران اينترناشنال" و"من وتو" بسبب تحريفاتها المغرضة للاحداث الاخيرة في ايران والدعوة الى العنف الواسع ضد المؤسسات المدنية في ايران، وطالبت بتنفيذ القانون بحقها.

وكان بعيدي نجاد قد نشر سابقا صورة عن الميزانية المالية لقناة "من وتو" (انا وانت) على صفحته في تويتر، وكتب: ان الميزانية المالية لقناة "من وتو" تبين انها من الناحية الاقتصادية شركة مفلسة، فمن مجموع استثمار 95 مليون جنيه استرليني، حققت هذه القناة عائدا يقدر فقط بـ3 ملايين، والباقي كان خسائر، علما ان هذه القناة تدار من قبل أسرة بهلوي بالاموال المنهوبة من الشعب الايراني، وتحولت الى جهاز دعائي لهذه الأسرة.

يذكر انه اثر تقنين ورفع اسعار البنزين من قبل المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي المؤلف من رؤساء السلطات الثلاث، والذي بدا تنفيذه فجر الجمعة، جرت احتجاجات في بعض مدن البلاد استغلها المناوئون وعملاء الاجنبي للعمل على اثارة الشغب والفوضى وتدمير الممتلكات العامة والخاصة ومهاجمة مؤسسات الدولة ومنها الخدمية.

انتهى ** 2342