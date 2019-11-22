قطر تؤكد دعمها للعراق في مواجهة التحديات

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية في العراق ان "أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أكد دعمه للعراق من أجل تجاوز التحديات الحالية، وتحقيق الإصلاح والاستقرار"، مشدداً على "أهمية تعزيز أواصر الأخوّة بين البلدين الشقيقين".

بدوره أبدى الرئيس العراقي برهم صالح "شكره وتقديره لأمير قطر على مكالمته ومساندته العراق، مؤكداً على "ضرورة الارتقاء بالعلاقات والتعاون المشترك في مختلف المجالات لما فيه خير الشعبين و شعوب المنطقة.

وفي ذات السياق ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ان "رئيس مجلس الوزراء تلقى، اليوم، اتصالاً هاتفياً من أمير دولة قطر".

وأضاف أن "تميم أكد وقوفه مع العراق ودعمه للحكومة في مواجهة التحديات والعمل لما فيه أمن واستقرار العراق وتحقيق تطلعات الشعب العراقي".

وأبدى رئيس الوزراء العراقي خلال الاتصال، "اعتزازه بالعلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين"، معرباً عن "شكره لموقف قطر قيادة وشعبا في مساندة العراق ودعم أمنه وإستقراره".

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