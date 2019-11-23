الحكيم: نسعى لتحقيق مطلب المرجعية الدينية بإقرار قانون انتخابي منصف

وقال السيد عمار الحكيم في بيان تلقت وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) نسخة منه: "نجدد دعمنا الكامل للتوجيهات السديدة التي ابدتها المرجعية الدينية العليا لاسيما فيما يتعلق باقرار قانون انتخابي منصف لا يحتكر القرار السياسي ومفوضية تتصف بالمهنية والاستقلالية والنزاهة بأسرع وقت ممكن".

وأضاف، "نؤكد ان هذا المطلب كفيل باستعادة ثقة الشعب ومشاركته في مهمة ادارة الدولة من خلال المواقع التنفيذية والتشريعية".

وأكد السيد عمار الحكيم، "اننا في تيار الحكمة الوطني سنبذل ما بوسعنا لتحقيق هذا المطلب ، كما نؤكد اننا مع المطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين ونحذر من التهاون والتسويف والمماطلة في تنفيذها و سنعمل على تنفيذها مع الكتل النيابية الأخرى ضمن السقف الزمني المحدد، حمى الله تعالى العراق و شعبه و مرجعيتنا المباركة".

وكانت المرجعية الدينية في النجف الاشرف قد أوضحت في خطبة ،الجمعة أمس ، موقفها من الاحتجاجات السلمية المطالبة بالاصلاح وتأكيدها لما ورد قي خطبة الجمعة الماضية من خلال عدّة نقاط، تضمّنت التأكيد على سلميّتها وخلوها من العنف والتخريب، والتشديد على حُرمة الدم العراقي، وضرورة استجابة القوى السياسية للمطالب المُحقّة للمحتجّين.

كما أكدت المرجعية على ضرورة الاسراع في إنجاز قانون الانتخابات وقانون مفوضيّتها بالوصف الذي تقدّم في تلك الخطبة، لأنّهما يُمهدّان لتجاوز الأزمة الكبيرة التي يمر بها البلد.

انتهى ع ص ** 2342