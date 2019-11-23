مسؤول بوسني يصف ايران بالصديق الكبير لبلاده

وفي كلمته خلال مراسم الدورة الـ 15 للاولمبياد العلمي للمجمع التربوي والتعليمي الفارسي -البوسني في سراييفو امس الجمعة، قال جعفروفيتش، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية صديق كبير لجمهورية البوسنة والهرسك وقد اثبتت صداقتها في اصعب الظروف ونحن لن ننسى ابدا دعمها لنا.

واكد اهمية الارتقاء بتعليم شباب البوسنة وقال، ان البوسنة بحاجة للمزيد من الاستثمار في مجال العلم والمعرفة وان الاكاديمية الفارسية -البوسنية تعد من المؤسسات التي اتخذت الخطى في مسار تنمية العلم والمعرفة وتطوير الحياة العلمية.

من جانبه هنأ السفير الايراني في سراييفو محمود حيدري لمناسبة اليوم الوطني لجمهورية البوسنة والهرسك واشار الى اهمية الارتقاء بالفرص التعليمية لجيل الشباب وقال، ان المجمع التربوي والتعليمي الفارسي -البوسني اتخذ الخطى منذ اكثر من عقدين من الزمن في مسار تعليم جيل المستقبل في ضوء الاهتمام بقيم كالايمان والالتزام وتحمل المسؤولية وحب الوطن وحب الانسانية.

واضاف حيدري، ان نهج الجمهورية الاسلامية الايرانية قائم دوما على دعم الاستقلال والسيادة الوطنية والتعايش السلمي بين جميع القوميات في جمهورية البوسنة والهرسك ونتمنى المزيد من ترسيخ التضامن والوحدة الوطنية فيما بينها يوما بعد يوم.

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