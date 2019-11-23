سفير ايران في تركيا: على طهران وانقرة المقاومة امام ضغوط اوروبا

وخلال زيارته التفقدية التي قام بها امس الجمعة لمجموعة "آلبايراك" في اسطنبول التقى السفير فرازمند رئيس هيئة الادارة لمجموعة "آلبايراك" احمد آلبايراك والمدير التنفيذي عمر بولات.

وقال السفير الايراني في تصريح له خلال هذه الزيارة، انه على طهران وانقرة المقاومة امام ضغوط الدول الاوروبية وعلينا ان ندرك مدى قدراتنا وطاقاتنا.

وعلى هامش الزيارة قال السفير الايراني في تصريح لمراسل صحيفة "يني شفق" حول العلاقات بين طهران وانقرة، ان العلاقات بين ايران وتركيا قوية جدا وستظل كذلك على الدوام لان قادة وكبار مسؤولي البلدين يدعمون هذه العلاقات.

وحول الاحداث الاخيرة التي رافقتها اعمال شغب في ايران اكد السفير فرازمند بان الاحداث الان تحت السيطرة الكاملة وقال، ان الاوضاع الان مستقرة وهادئة جدا، وقد جاءت هذه الاحداث في اطار مخطط ضد ايران من قبل اعداء المسلمين ولكن لا مشكلة الان ولابد من التفريق بين الاحتجاجات السلمية والاعمال التخريبية.

واضاف، ان بعض وسائل الاعلام التي تتلقى المال من اميركا وبعض الدول الغربية تلعب دورا تخريبيا ونحن نعتبر هذه حربا وارهابا اقتصاديا اميركيا ضد ايران.

وقال السفير الايراني، انه على الجميع ان يكونوا على ثقة بانه في حال نجاح مؤامرات اميركا ضد اي من دول المنطقة فان تداعيات ذلك ستنعكس بالتاكيد على الدول الاخرى فيها.

انتهى ** 2342