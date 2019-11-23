ايراني ينال مدالية نقابة مهندسي النفط الامريكية (SPE)

وحصل المهندس الايراني والاستاذ في جامعة بنسلفانيا على مدالية نقابة مهندسي النفط الامريكية (SPE) لبحوثة في مجال النفط والغاز ونشر افضل مقاله للعام 2018 في هذا المجال .

ويتم اعطاء الميدالية سنويا للباحثين دون سن 36 عام لبحوثهم في مجال النفط والغاز حيث حصل عليها هذا العام المهندس حميد امامي ميبدي وذلك لنشر اكثر من 30 مقالة علمية من بينها الافضل لعام 2018.

ونقابة مهندسي النفط SPE) Society of Petroleum Engineers) تأسست في العام 1957 وتضم في تشكيلتها 75000 مهندس وتقوم سنويا بتكريم افضل الباحثين الاعضاء فيها.

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