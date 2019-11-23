الفيلم الايراني "العشاء الاخير" يفوز بجائزة مهرجان كلكتا الهندي

والفيلم تنافس خلال المهرجان مع أعمال من سويسرا وبولندا واسلوفاكيا وأمريكا، وبالتالي فاز بأفضل فيلم وثائقي في هذا الحدث الثقافي.

ومهرجان "كلكتا" الدولي للافلام الثقافية والقومية، الذي يعتبر عضوا رسميا لمؤسسة بريطانيا للافلام وجمعية "لينكولن" للاافلام بامريكا، حدث شهري ومباشر على الهواء يتم من خلاله ترشيح 20 فيلما متفوقا من العالم في كل قسم وبالتالي يتم اختبار فيلم واحد من كل قسم كأفضل عمل.

وفي نهاية العام، ستدخل كل الافلام المختارة في مختلف الاقسام في تنافس مع بعضها وسيتم منح جائزة "الثعلب الذهبي" لافضل فيلم من بين الافلام المختارة.

كما تم عرض الفيلم الوثائقي الايراني "العشاء الاخير" للمخرج والمنتج محمد قانع فرد في جامعة طوكيو للدراسات الخارجية وذلك بالتعاون مع الملحقية الثقافية الايرانية في اليابان.

وافادت ارنا عن الملحقية الثقافية الايرانية في طوكيو ان الفيلم الوثائقي الايراني "العشاء الاخير" للمخرج والمنتج محمد قانع فرد تم عرضه في جامعة طوكيو للدراسات الخارجية وذلك بعد ترجمته الى اليابانية.

وتم انتاج الوثائقي "العشاء الاخير" عام 2017 في قرية "معلولا" السورية والذي يروي قصة أهالي هذه القرية الاثرية التي تقطنها الشريحة المسيحية والتي تعرضت لهجوم واسع من قوات "جبهة النصرة" التكفيرية التي تضرم النار فيها و تقوم بخطف أهاليها.

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