عرض الفيلم الوثائقي الايراني "العشاء الاخير" في جامعة طوكيو

وافاد مراسل وكالة ارنا عن الملحقية الثقافية الايرانية في طوكيو ان الفيلم الوثائقي الايراني "العشاء الاخير" للمخرج والمنتج محمد قانع فرد تم عرضه في جامعة طوكيو للدراسات الخارجية وذلك بعد ترجمته الى اليابانية.

وتم انتاج الوثائقي "العشاء الاخير" عام 2017 في قرية "معلولا" السورية والذي يروي قصة أهالي هذه القرية الاثرية التي تقطنها الشريحة المسيحية والتي تعرضت لهجوم واسع من قوات "جبهة النصرة" التكفيرية التي تضرم النار فيها و تقوم بخطف أهاليها.

وفاز الفيلم الوثائقي الايراني "العشاء الاخير" عام 2017 بجائزة مهرجان "كلكتا" الدولي للافلام الثقافية والقومية کأفضل وثائقي.

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