ايران تنتج روبوتا یقوم بتفتيش هياكل السفن

وقال المهندس "نادر رنجبر" من طلاب الدراسات العليا في جامعة شريف الصناعية لمراسل ارنا ان هذا الروبوت يقوم بالالتصاق بهيكل السفينة ويقوم بعمليات تصوير وبإمكانه الغوص لعمق 40 متر وتحمل الضغط المائي.

واوضح انه يجب ان تتم عمليات تفتيش هيكل السفن بشكل مستمر بناءا على مقررات وقوانين الملاحة البحرية لذا يأتي تصميم وانتاج هكذا انواع من الروبوتات لما لها من امكانيات، ضرورة قصوى لسلامة الملاحة البحرية.

واضاف: قام فريق متشكل من اساتذة وطلاب الدراسات العليا في كلية الهندسة البحرية التابعة لجامعة شريف الصناعية بتصميم وانتاج نوع خاص من الروبوتات يقوم بعمليات تفتيش هياكل السفن، مبينا ان النموذج الاولى له يتم اختباره.

وقال ان عمليات التفتيش والتصوير لهياكل السفن كانت تتم بواسطة الغواصين ولكن بانتاج هذا الروبوت ستتم تلك العمليات بدقة اكثر وبشكل مستمر ومن ثم تقديم التقارير الفورية.

وبين ان شركات اجنبية خاصة تقوم بانتاج هكذا انواع من الروبوتات وان تقنيتها حصرا لديها ولكن بجهد وتحقيق العلماء الايرانيين في جامعة شريف تم تصميم وانتاج هذا النوع من الروبوتات وبامكانيات تنافس مثيلتها الاجنبية.

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