"الهندي الاحمر" يشارك في مهرجان " الجريمة والعقاب" السینمائي باسطنبول

ويتنافس في مهرجان " الجريمة والعقاب" الدولي التاسع للافلام 59 فيلم قصير وطويل من مختلف دول العالم.

وسجل الفيلم الايراني "الهندي الاحمر" حضوره خلال الدورة التاسعة لمهرجان "الجريمة والعقاب"السينمائي في تركيا كممثل وحيد عن السينما الإيرانية في هذا الحدث.

يشار إلى أن المهرجان يعنى بالأفلام الطويلة والقصيرة ذات المضامين الجنائية، الاجرامية، العدلية والديمقراطية إضافة إلى إلاإعتبارات الفنية والسينمائية بشكل طبيعي.

"الهندي الاحمر" آخر أعمال المخرج نيما جاويدي وبطولة النجم نويد محمد زادة ويتواجد في المنافسة مع 7 أفلام من: النمسا، تونس، فرنسا، المجر، قطر، لبنان، اسلوفاكيا، بلجيكا والجزائر حيث سبقه "درساج" لخوض غمار المنافسة نفسها العام الماضي.

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