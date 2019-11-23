الشركات الإيطالية مهتمة بالعمل في السوق الإيراني

واضاف السفير الإيطالي في طهران، أثناء لقائه رئيس غرفة تجارة طهران، إن اهتمام الجانبين بتنمية العلاقات الثنائية مرتفع للغاية.

وصرح " جوزبه بررونه": أن الشركات الإيطالية لازالت مهتمة بالحضور والنشاط في السوق الإيرانية، وقال ان الشركات الإيطالية تشارك في معظم المعارض التي تقام في معرض طهران الدولي، منوها الى استثمار شركة إيطالية في تبريز تعمل في مجال صناعة معدات التدفئة.

وقال إن وفدا تجاريا إيطاليا زار إيران مؤخرا، وكل ذلك يظهر اهتمام إيطاليا بالحفاظ على العلاقات مع إيران وتطويرها.

وتابع قائلا : حشدنا جميع قواتنا لمساعدة الشركات الإيطالية والإيرانية على اكتساب فهم أفضل وأعمق لأسواق البلدين وإيجاد مجالات للتعاون، مضيفا أن السفارة الإيطالية كانت حريصة على لعب دور في تحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وشدد السفير بررونه على ضرورة تحسين العلاقات المصرفية بين البلدين، منوها إلى أن إيطاليا، على عكس بعض الدول الأوروبية ، تحاول الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة على الرغم من الضوابط والإشراف على العلاقات المصرفية، وسيصل قريبا وفد مصرفي من إيطاليا إلى طهران.

بدوره أشار رئيس غرفة تجارة طهران، "مسعود خوانساري " إلى قوة العلاقات السياسية بين إيران وإيطاليا والعلاقات الاقتصادية الجيدة بين البلدين، مضيفا أن هذه العلاقات تأثرت للأسف مؤخرا بالعقوبات وتقلصت إلى حد كبير.

وأشار إلى أنه تم إقامة علاقات واسعة بين غرفة تجارة طهران والقطاع الخاص الإيطالي، منوها إلى أن ملتقين كبيرين عقدا من قبل غرفة طهران في السنوات الأخيرة، حضره نشطاء اقتصاديون من كلا البلدين.

وأضاف خوانساري : نأمل أن تهدف أنشطة السفارة الإيطالية إلى الحد من تأثير العقوبات على العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتسهيل العلاقة بين الناشطين الاقتصاديين في القطاع الخاص في البلدين.

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