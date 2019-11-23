ايران من اقطاب رياضة الكاراتيه عالميا

واضاف صادقي على هامش المسابقات الدولية للكاراتيه في استارا بمحافظة جيلان ان تألق الكاراتية الايراني في البطولات الدولية الاسيوية والعالمية جعلها احدى اقطاب هذه الرياضة مشيرا الى حجز الكاراتيه الايرانية ستة بطاقات هذه الرياضة لالمبياد 2020 اليابان.

وقال امين اتحاد الكاراتيه الايراني ان هذه المنافسات الدولية التي بدأت يوم الخميس الماضي وتستمر لغاية 23 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي يشارك فيها منتخبات كل من جمهورية اذربيجان وافغانستان وباكستان والهند والعراق وارمينيا فضلا عن منتخب ايران.

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