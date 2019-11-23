الأعداء فرضوا الحظر على استيراد الأدوية والمواد الغذائية

في حفل التوقيع لانشاء 20 الف من محطات الطاقة الشمسية الصغيرة ، أوضح محمد باقر نوبخت اليوم السبت : أن الأعداء تصوروا بانهم فرضوا عقوبات لشل الاقتصادي الإيراني.

يذكر ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن خروج بلاده من الاتفاق النووي في 8 مايو/ أيار 2018، حيث أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي

وكانت الدول الاوروبية قد وعدت عقب الخروج الاميركي الاحادي من الاتفاق النووي العام المنصرم بالتعويض عن تاثيرات خروج واشنطن وان تتمكن ايران من الاستفادة من مزايا الاتفاق النووي ورغم مرور نحو 18 شهرا لم تترجم هذه الوعود على ارض الواقع.

المجلس الأعلى للأمن القومي كان قد أعلن في بيان، في 8 مايو 2019 قرارات الجمهورية الإسلامية الإيرانية بوقف تنفيذ بعض التزاماتها إزاء خطة العمل الشاملة المشتركة وذلك في سياق حماية الأمن والمصالح الوطنية للشعب الايراني ، وممارسة حقوق الجمهورية الاسلامية الواردة في الفقرتين 26 و 36 من خطة العمل الشاملة .

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