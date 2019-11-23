ضبط طنين من المخدرات شرق ایران

وقال القعيد ملاشاهي : إنه في أعقاب وصول أنباء عن نقل كميات كبيرة من المخدرات إلى داخل البلاد بواسطة مركبتين عبر حدود ميرجاوه ، سرعان ما بدا فريق متمرس من قوات مكافحة المخدرات مهامه.

وأشار إلى أن قوى الأمن الداخلي تمكنت بفضل إشرافها الإستخباراتي على المنطقة من الإطلاع على نية المهربين لنقل كميات كبيرة من المخدرات إلى داخل البلاد، حيث قامت على الفور بنصب كمائن وتكثيف الإستحواذ الأمني على المنطقة؛ مشيرا الى ان القوى الأمنية وبعد اطلاقها النار على المهربين استحوذت على مركباتهم.

وأضاف هذا المسؤول العسكري أنه بعد تطهير المنطقة والقاء القبض على المهربين، تم ضبط مركبتين وطنين و387 كغم من انواع المخدرات في هذه العملية.

وتُعتبر محافظة سيستان وبلوشستان المحافظة الاولى والرائدة عالميا في مجال مكافحة المخدرات وتبلغ مساحتها 187 الفا و502 كيلومتر مربع مركزها مدينة زاهدان، ذات طول حدودي مع أفغانستان وباكستان يبلغ 1100 كيلومتر.

انتهى