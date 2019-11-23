لاعب کاراتیه ایراني الافضل عالميا في الوزن الثقيل

وافاد مراسل وكالة ارنا نقلا عن موقع الاتحاد العالمي للكاراتية ان مراسم تسمية الافضل عالميا للعام 2019 اصبحت في محطتها السابعة والاخيرة وذلك بعد انتهاء ستة مسابقات عالمية مثيرة حيث قدم اللاعبون افضل مالديهم في هذا الشأن.

وبعد حصولة على نتائج جيدة في المنافسات العالمية اصبح اللاعب الايراني سجاد كنج زادة يحتل المركز الاول للوزن فوق 84 كغم في التصنيف العالمي لاتحاد الكاراتية .

وكان كنج زادة قد تمت تسميته في العام 2017 كذلك كأفضل لاعب كاراتية في الوزن الثقيل عالميا.

ومن المرشحين كأفضل عالميا هما " بهمن عسكري " في وزن تحت 75 كغم و "ذبيح الله بورشيب" في وزن تحت 84 كغم وذلك لنتائجهم الجيدة خلال البطولات العالمية.

انتهى**م م**1049