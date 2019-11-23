مصدر مسؤول : اعادة فتح المعابر الحدودية البرية والمائية بين خوزستان والعراق

وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم، اوضح نجاتي انه عقب التنسيقات الجارية مع المسؤولين العراقيين، تم اعادة فتح معبر جذابة الحدودي (شمال غربي مدينة الاهواز)، وايضا شلمجة الذي يبعد 15 كم من خرمشهر، فضلا عن معبر خرمشهر المائي (نهر اروند)، ليتم استخدامه من قبل زوار العتبات المقدسة.

وتابع هذا المسؤول في محافظة خوزستان، ان الرعايا الايرانيين بامكانهم من الان فصاعدا استخدام هذه المعابر للتوجه الى العتبات المقدسة في العراق.

واكد نجاتي، ان المدن العراقية تمرّ حاليا بظروف امنية طبيعيةولا خطر يتهدد الرعايا الايرانيين هناك.

انتهى ** ح ع