مسؤول : ايران تتمتع بقدرات حيوية كبيرة في مجال انتاج الدواء

واضاف علويان في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم السبت : ان معظم الدول الاقليمية سوى باكستان، تستورد الدواء من الدول الاخرى؛ وقال : لكننا نفخر باننا قد بلغنا مرحلة الاكتفاء الذاتي في هذا الخصوص.

واكد المسؤول في وزارة الصحة، ان الادوية المحلية الخاصة بمعالجة التهاب الكبد الوبائي تبلغ اقل كلفة بكثير من نظيراتها الاجنبية.

وفي جانب اخر من تصريحاته، اشار علويان الى ان ايران سجلت ادنى نسبة من معدل انتشار التهاب الكبد الوبائي من فئة C في المنطقة؛ مردفا ان ذلك بفضل الجهود الحثيثة للطاقم الطبي والمسؤولين في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي على صعيد البلاد.

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