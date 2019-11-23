للمرة الثانية اليوم .. هزة ارضية بقوة 4 ريختر تضرب جنوب غربي البلاد

وبحسب مركز رصد الزلازل في ايران، فقد تعرضت للمرة الثانية مناطق في خوزستان وكهكيلوية وبوير احمد، عند الساعة الخامسة و15 دقيقة من عصر اليوم السبت، الى هزة ارضية بلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر.

وفي وقت سابق من اليوم ايضا (قبل الظهر) ضرب زلزال آخر بقوة 4,2 ريختر المنطقة نفسها، وعليه فقد تم الاعلان عن حالة تأهب على صعيد محافظة خوزستان.

هذا، ولم تسجّل لحد الان اي تقارير بشأن الاضرار الناجمة عن هذا الحادث.

انتهى ** ح ع