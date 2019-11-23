٢٣‏/١١‏/٢٠١٩ ٩:٠٤ م
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر: 83566099
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مساعد رئيس الجمهورية :

98 بالمئة من الادوية الضرورية في البلاد يتم انتاجها محليا

98 بالمئة من الادوية الضرورية في البلاد يتم انتاجها محليا

ساري/23تشرين الثاني/يناير/ارنا- قال مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية، "سورنا ستاري" : ان انتاج الادوية من اهم المجالات التي تنشط فيها الشركات المعرفية الايرانية؛ مبينا ان 98 بالمئة من الأدوية البشرية المطلوبة في البلاد يتم انتاجها محليا وبجهود هذه الشركات.

واضاف ستاري في تصريح له اليوم السبت خلال اجتماع بعنوان "الاقتصاد المبني على المعرفة" في محافظة جيلان (شمالي البلاد) ان الاقتصاد القائم على النفط يضر بأسس التنمية ولايمكن ادارة البلاد عبر الاستناد على النفط وعائداته فقط.

واكد مساعد رئيس الجمهورية في هذا السياق، ضرورة المضي قدما نحو انتاج العلم في البلاد، وقال : ان الاقتصاد المعرفي من شأنه ان يميّز الجمهورية الاسلامية الايرانية عن الدول النفطية الاخرى والتي تعول في اقتصادها على عائدات النفط. 

ونوه ستاري الى ضرورة التخطيط لانتاج الادوية البيطرية والمواد الغذائيه، لكونه احد اهم القطاعات في مجال تعزيز العلوم والمعرفة؛ مصرحا : نحن قطعنا اشواطا كبيرة في هذا القطاع ونقود الشركات المعرفية حاليا نحو تعزيز النشاطات فيه.

انتهى**2018/ ح ع **

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