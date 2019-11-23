ايران لديها موقف صريح وحازم في حماية الشعب الفلسطيني

تصريحات حجة الاسلام ذوالنوري هذه ، جاءت اليوم السبت خلال اللقاء مع عدد من قادة الفصائل الفلسطينية في دمشق، وذلك على امتدتاد زيارته الحالية لسوريا.

و وصف المسؤول البرلماني القضية الفلسطينية بانها اولى قضايا العالم الاسلامي؛ مبينا ان صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني المضطهد بوجه الكيان المحتل للقدس، مهد ارضية زوال هذا الكيان الغاصب.

وتابع : ان العدوان والمجازر التي يمارسها الكيان الصهيوني بين حين واخر على قطاع غزة، خير دليل على ان هذا الكيان المزيف يتجه نحو الزوال قطعا.

وشدد رئيس لجنة الامن القومي والسياسية الخارجية النيابية، على ان صمود الشعب الفلسطيني لتحقيق تطلعاته، يشكل رمز الانتصارات التي يحققها اليوم؛ وقال : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لطالما اتخذت موقفا صريحا ازاء فلسطين، وهي مستمرة في مساندة جادة وحازمة، من دون اي تغيير، للشعب الفلسطيني المظلوم.

وعزا حجة الاسلام ذوالنوري، اسباب خصومة الاستكبار العالمي مع ايران الاسلامية، الى مواقفها المساندة لمحور المقاومة والشعب الفلسطيني.

واردف : فلسطين كيان العالم الاسلامي وعليه فإن الجمهورية الاسلامية ستبقى صامدة في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

كما تطرق المسؤول البرلماني الايراني، الى ما يسمى بـ "صفقة القرن"، واصفا ياها بانها مؤامرة لتجريد شعب فلسطين عن هويته؛ مؤكدا ان سبيل التصدي لهذا المخطط يكمن في الصمود والثبات على التطلعات الفلسطينية حتى تحرير القدس الشريف.

الى ذلك، اعرب احد قادة الفصائل الفلسطينية خلال اللقاء مع حجة الاسلام ذوالنوري اليوم، اعرب عن تقديره لمواقف الجمهورية الاسلامية، التي وصفها بالمساندة والثابتة على حماية القضية الفلسطينية.

واضاف : ان الفصائل الفلسينية المناضلة تعدّ الاجراء الامريكي المناوئ والمتمثل في حظره الجائر ضد ايران، بانه ينجم عن المساندة الشاملة التي تقدمه الجمهورية الاسلامية للشعب الفلسطيني ومحور المقاومة.

انتهى ** ح ع