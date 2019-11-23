مصدر مسؤول : 12 باحثا ايرانيا على قائمة الاكثر استنادا في العالم

وقال "محمد جواد دهقاني" اليوم السبت : ان شركة "كلايفيت انالتيكس" المعنية بتصنيف الباحثين الاكثر استنادا في مختلف المجالات العلمية بما فيها العلوم الاجتماعية، ادرجت على قائمتها للعالم 2019 اسماء 12 باحثا ايرانيا من بين 6 آلاف و200 باحث.
واوضح دهقاني، ان هذه القائمة تضم باحثين قدموا ابحاثا ومقالات على مدى العقد الماضي، مما لقي اكبر نسبة من المراجعات على صعيد العالم.
انتهى ** ح ع
طهران / 23 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – اعلن مسؤول مركز الإستشهاد المرجعی لعلوم العالم الإسلامی (ISC)، عن تصنيف 12 باحثا ايرانيا على قائمة الباحثين الاكثر استنادا عالميا في 2019.
وقال "محمد جواد دهقاني" اليوم السبت : ان شركة "كلايفيت انالتيكس" المعنية بتصنيف الباحثين الاكثر استنادا في مختلف المجالات العلمية بما فيها العلوم الاجتماعية، ادرجت على قائمتها للعالم 2019 اسماء 12 باحثا ايرانيا من بين 6 آلاف و200 باحث.
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