مصدر مسؤول : 12 باحثا ايرانيا على قائمة الاكثر استنادا في العالم

وقال "محمد جواد دهقاني" اليوم السبت : ان شركة "كلايفيت انالتيكس" المعنية بتصنيف الباحثين الاكثر استنادا في مختلف المجالات العلمية بما فيها العلوم الاجتماعية، ادرجت على قائمتها للعالم 2019 اسماء 12 باحثا ايرانيا من بين 6 آلاف و200 باحث.

واوضح دهقاني، ان هذه القائمة تضم باحثين قدموا ابحاثا ومقالات على مدى العقد الماضي، مما لقي اكبر نسبة من المراجعات على صعيد العالم.

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