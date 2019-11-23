اعتقال عناصر من داعش والزمر المعادية للثورة في كرمانشاه

وقال بازوند خلال اجتماع مجلس التخطيط والتنمية بالمحافظة اليوم السبت، انه خلال الاسبوع الماضي قام حفنة مدعومة من قبل اعداء البلاد وموجهين من جانب الزمر المعادية للثورة بالتعدي على اموال وارواح المواطنين والهجوم على المراكز الاقتصادية في مدينة كرمانشاه الا انهم لقوا رد فعل واستنكار شديد من قبل اهالي كرمانشاه الشرفاء.

واضاف، ان المخربين ومثيري الشغب الذين احرقوا الكثير من الوحدات الاقتصادية في مدينة كرمانشاه هم عناصر تابعة للتنظيمات الارهابية داعش وبجاك والمنافقين (زمرة خلق) والمناهضين للثورة حيث تم تحديدهم كلهم من قبل القوات الامنية وسيجري التعامل معهم بحزم وبصورة قانونية.

وتابع محافظ كرمانشاه، انه خلال احداث الشغب الاخيرة اتضح تماما تدخل ودعم الاجانب للاشرار حيث اعلنوا صراحة بانهم خططوا لاعمال الشغب هذه الا ان اهالي كرمانشاه اعلنوا بوعي استنكارهم لهذه الاعمال.

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