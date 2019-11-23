كتلة برلمانية عراقية تعلن تعليق عضويتها في البرلمان

وقال عضو التحالف غيداء كمبش في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى البرلمان العراقي برفقة اعضاء بالتحالف، إن "كتلة تحالف القوى تعلن تعليق عضويتها لجلسات البرلمان باستثناء الجلسات التي تشهد عرض القوانين المهمة التي تتضمن القوانين والقرارات الاصلاحية وعدم اعتماد اسلوب الانتقائية في تقديم القوانين".

وأضافت، أن "عدم التزام الحكومة بالإيفاء بتعهداتها في عودة النازحين خارج وداخل البلد إلى مناطقهم، واستمرارها في التدقيق والتصاريح الأمنية والتعسف بحق المواطنين وتعقيدات لا مبرر لها وشرعنة للفساد والابتزاز".

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