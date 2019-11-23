٢٤‏/١١‏/٢٠١٩ ٢:٠٤ ص
رقم الصحفي: 2253
رمز الخبر: 83566247
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كتلة برلمانية عراقية تعلن تعليق عضويتها في البرلمان

كتلة برلمانية عراقية تعلن تعليق عضويتها في البرلمان

بغداد/24 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا-أعلنت كتلة تحالف القوى البرلمانية العراقية، السبت، عن تعليق عضويتها لجلسات البرلمان باستثناء الجلسات التي تشهد عرض القوانين المهمة.

وقال عضو التحالف غيداء كمبش في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى البرلمان العراقي برفقة اعضاء بالتحالف، إن "كتلة تحالف القوى تعلن تعليق عضويتها لجلسات البرلمان باستثناء الجلسات التي تشهد عرض القوانين المهمة التي تتضمن القوانين والقرارات الاصلاحية وعدم اعتماد اسلوب الانتقائية في تقديم القوانين".

وأضافت، أن "عدم التزام الحكومة بالإيفاء بتعهداتها في عودة النازحين خارج وداخل البلد إلى مناطقهم، واستمرارها في التدقيق والتصاريح الأمنية والتعسف بحق المواطنين وتعقيدات لا مبرر لها وشرعنة للفساد والابتزاز".

انتهى ع ص ** 2342

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