مصدر امني عراقي: رجل الدين الذي التقت به قناة "العربية" هو عقيد مخابرات صدامي

وذكرت وكالة انباء "براثا" المحلية نقلا عن المصدر الامني قوله، ان "هذا الشخص يدعى (نزار جبار مطشر المحلاوي) وهو عقيد في المخابرات العامة التابعة للنظام الصدامي المقبور / فرع النشاط الخارجي/ مقيم في عمان منذ 2003",

وتابع "وبعدها تم تجنيده وادخاله في دورات مكثفة من قبل المخابرات الأردنية والأسرائيلية ليعود الى العراق/ أربيل عام 2010 بصفة رجل دين شيعي وبأسم جديد (آية الله السيد حسن الموسوي)".

وأضاف المصدر ان "هذا الرجل اخذ يغدق بالمال على أتباعه الجدد وجعل له وكلاء في بعض المحافظات ثم أخذ يخرج للعلن شيئأ فشيئأ وأخذت بعض القنوات التي تتاجر بالأعلام كالشرقية ودجلة والعربية والرافدين تجري معه لقاءات وحوارات لكي يتم تعريف الجمهور به والآن حان وقت ظهوره العلني لكي يطعن بالمرجعية والحشد الشعبي وأيران من خلال عمامة رسول الله (ص) لكي يتم من خلاله استغفال عقول البسطاء والضحك عليهم".

واوضح المصدر ان "هذا المتطاول هو نفسه الذي رفع لافتة ابو التكتك أماننا وليس أمان المرجعية".

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