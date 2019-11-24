مشرف كأس العالم للمبارزة : امكانيات استضافة ايران للبطولة ممتازة

واضاف يانيس لمراسل وكالة ارنا على هامش بطولة العالم للمبارزة التي تستضيفها طهران: ان ايران ولعدة دورات تستضيف بطولة العالم للمبارزة بالسلاح السابر وعلى مستوى جميع فئات الشباب وهذه المرة كانت الافضل حيث تمت مراعاة جميع القوانين وهو ما يساعد الفرق المشاركة ان تقدم افضل ماتملك .

وقال المشرف الدولي انه من دواعي سروري ان اكون مشرف البطولة في بلد مثل ايران واقدم التهاني لمسؤولي الاتحاد الايراني للمبارزة على ما قدموه في هذا المجال، مؤكدا على ان رياضة المبارزة في ايران شهدت تطورا كبيرا وفيها الافضل عالميا وحصلت على نتائج جيدة في البطولات .

واعرب عن ارتياحة لاستضافة ايران للبطولة وقال ان امكانيات استضافة ايران للبطولة ممتازة مؤكدا على انها من افضل البطولات التي اقيمت ولجميع الفئات.

يذكر ان بطولة العالم للشباب في المبارزة بالسلاح السابر تقام يومي السبت والاحد ( 23و 24 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي) في طهران بمشاركة مبارزين من ايطاليا واسبانيا وبلجيكا والقوقاز والكويت وتونس واوكرانيا وجورجيا وجمهورية اذربيجان ورومانيا والعراق والاردن واوزبكستان .

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