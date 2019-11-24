إيران تنتج طلاء نانوي مضاد للطحالب يحافظ هياكل السفن البحرية

وأفاد مراسل وكالة ارنا هذه المواد لا تلحق الضرر بالبيئة وتحول دون نفوذ المواد الكيميائية للبحر.

كما يستخدم هذا الغلاف الذكي الهجين التكنولوجيا النانوية لتقليل استخدام المبيدات الحيوية لعزل الطحالب من جسم السفينة، والتي يمكن استخدامها في أرصفة الموانئ والسفن البحرية كافة والغواصات، والمنشأت المائية.

وقامت الشركة المصنعة باختبار هذا المنتج بشكل عملي لمدة خمس سنوات ويتمتع هذا الطلاء بعمر افتراضي لا يقل عن 5 سنوات ويشبه في خواصه الكيميائية جلد سمك القرش والدلافين الكارهة للماء. والتي تساعدها على الانزلاق وتزيد من سرعت حركتها في الماء.

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